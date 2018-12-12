كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Solaari Waan”..سيف ضوئي قريبا على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: تم الكشف عن مشروع جديد سيأتي قريباً على كيك ستارتر، وهو “Solary Waan”.
“Solary Waan” هو سيف ضوئي يأتي مع تطبيق مرافق للهاتف المحمول.
وهناك عدة إصدارات جاهزة للتحضير لتلبية جميع الرغبات، وجميع التعهدات، وكما هو الحال في العديد من الألعاب من هذا النوع، فإن الشفرة قابلة للنزع.
سيتم تقديم السيف في معرض CES، خلال يناير المقبل، قبل انطلاق حملة Kickstarter.
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