كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Flippy”..طباخ آلي يتم اختباره في مقر وول مارت في بنتونفيل

متابعة-سنيار: يتم اختبار مساعد المطبخ الآلي “فليبي” في مقر وول مارت في بنتونفيل، أركنساس، واعتمادًا على الطريقة التي ستمضي بها التجربة، يمكن طرح فليبّي للعمل في متجر بيع التجزئة العملاق، وفقًا لشركة Yahoo Finance.

Flippy، الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة الروبوتات Miso Robotics، لديه خبرة في العديد من المطابخ الأخرى، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مطعم CaliBurger في Pasadena، وقد تم تسريح الروبوت من العمل بعد يوم واحد فقط ، حيث قال كاليبرغر إنه كان بطيئًا جدا ولم يتمكن من مواكبة طلبات الزبناء.

واليوم حصل فليبي على فرصة ثانية أمام المقلاة في وول مارت، وعلى الأرجح سيتولى Flippy بعض المهام الوضيعة داخل قسم الأطعمة الجاهزة.

يعمل الجهاز كذراع مستقل، ويمكنه شوي حوالي 150 بيرغر في الساعة.

في مطعم Delmart’s delis، كان على Flippy نقل الدجاج والموزاريلا والبطاطس المقطعة إلى المقالي المناسبة باستخدام تقنية التعرف البصري للتأكد من دخول كل سلعة غذائية إلى المقلاة المناسبة، ثم يرفع ذراع كل مقلاة للتأكد من أنها تطهو بشكل متساوٍ، وفقاً لشركة ياهو فاينانشال.

بمجرد طهي الطعام، يقوم Flippy بتحريك المقلاة إلى رف للتجفيف، بينما يقوم موظف Walmart باختبار درجة حرارة الطعام، ويمكن للموظف بعد ذلك إضافة التوابل للطعام ونقلها إلى علبة العرض في متجر الأطعمة الجاهزة للشراء.

وقال ديفيد زيتو الرئيس التنفيذي لشركة ميسو روبوتيكس لـ “ياهو فاينانشال”: “إذا كنت تفكر في المطابخ التجارية، فهي بالفعل مرافق تصنيع متناهية الصغر، ولكنها تمثل بعض أصعب الأماكن للعمل بالنسبة للناس”.

وقال زيتو “ما نود القيام به هو مساعدة الطهاة المبتدئين والطهاة في أمريكا بأدوات تتيح لهم القدرة على العمل دون تحمل عبء بعض هذه المهام المتكررة.”

وأضاف ياهو فاينانشالز أن استخدام فليبي لعمل طبخ اليرقات يجب أن يؤدي إلى منتج غذائي أكثر اتساقا في كل مرة ، في حين يؤدي إلى مزيد من السلامة الغذائية.

وقد طلبت شركة Walmart من شركة Miso Robotics جلب Flippy إلى متاجرها بعد التجارب الناجحة في ملعب Dodger في لوس أنجلوس، حيث تمكن فليبي من تجهيز 17،000 رطل من الأطعمة المقلية، بما في ذلك الدجاج والبطاطس.

وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها Walmart إلى أنها تخطط لاستخدام الروبوتات للقيام بمهام أخرى حول المتجر، وقد بدأت الشركة في نشر روبوتات تنظيف الأرضيات ومراقبة الأرفف في عشرات مواقع المتاجر.

وتأتي أجهزة الروبوت التي يبلغ طولها حوالي قدمين (0.61 متر) مزودة ببرج مزود بكاميرات تفحص الممرات لفحص المخزون وتحديد العناصر المفقودة والمهملة، والأسعار غير الصحيحة والتسهيلات الخاطئة.

وتمرر هذه الروبوتات البيانات لموظفي التخزين، الذين يقومون بمراجعة الأرفف وإصلاح الأخطاء، كما قامت بتركيب “أبراج صغيرة” عملاقة حيث يمكن للعملاء الحصول على طلباتهم عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تسمح الأكشاك الأخرى للعملاء بفحص مشترياتهم الخاصة، إلى جانب الوظائف الرقمية للصيدلية والخدمات المالية، وقد اختبرت وولمارت أيضا طائرات بدون طيار لتسليم البضائع في المنازل.