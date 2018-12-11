تكنولوجيا: شركة Honor تزعم أنها رقم 1 في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي كان يهتم فيه الناس بهاتف Honor View 20 الذي يُعد اول هاتف ذكي يضم كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، انتهزت شركة Honor التابعة لهواوي هذه الفرصة لعرض مدي نموها.

حيث زعمت الشركة بأنها العلامة التجارية الفرعية رقم 1 في الصين، حيث انها تفوقت على شركة شاومي في عدد الهواتف المباعة وفي المبيعات الناشئة خلال العاميين الماضيين.

كما تزعم شركة Honor بأنها نمت بنسبة 150% في السوق الخارجي، وتدعي بأنها من بين العلامات التجارية الرائدة في أوروبا والتي نالت الكثير من الإعجاب في الهند وماليزيا.

ومن الجدير بالذكر ان هاتف Honor View 20 يعتبر أول هاتف تم الإعلان عنه يشمل كاميرا أمامية على هيئة ثقب، ومن المفترض ان يتم إطلاق الهاتف رسميًا بعد بضعة أسابيع.

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