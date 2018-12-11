متجر Epic Games Store سيعرض لعبة واحدة للتحميل مجانًا خلال كل أسبوعين

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Epic Games في الأونة الأخيرة عن متجر الألعاب الخاص بها والذي أطلقت عليه إسم Epic Games Store، وهو المتجر الذي تقول الشركة بأنه سيكون أكثر عدلاً للمطورين من خلال منحهم 88 من الأرباح. ولإغراء المزيد من عشاق ألعاب الحواسيب لشراء ألعابهم من خلال شبكة الإنترنت، فقد أعلنت شركة Epic Games أنها ستقدم لعبة مجانية كل أسبوعين من خلال متجر Epic Games Store.

لن يكون من المنطقي فعل ذلك مع لعبة Fortnite التابعة لشركة Epic Games نفسها والمتوفرة بالفعل للتحميل مجانًا. ستقوم شركة Epic Games في الواقع ببدء ذلك مع لعبة Subnautica التي ستكون متاحة للتحميل مجانًا من خلال متجرها عبر الإنترنت إعتبارًا من 14 ديسمبر. اللعبة التالية التي سيتم عرضها للتحميل مجانًا هي Super Meat Boy، وستكون هذه اللعبة متاحة في اليوم 28 ديسمبر. كما سيتم إتاحة اللعبة الأحدث من شركة Supergiant Games، ونقصد هنا لعبة Hades للتحميل مجانًا كذلك من خلال متجر Epic Games Store.

وتأمل شركة Epic Games في أن يجذب هذا عشاق ألعاب الحواسيب للتخلي عن الخدمات المنافسة مثل Steam بسبب عروضها غير المغرية. بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، ولكن الكثيرون سيقدرون هذه الألعاب المجانية من شركة Epic Games. بعد كل شيء، من لا يحب الأشياء المجانية؟

قالت شركة Epic Games أن هذا العرض سيستمر حتى العام 2019، لذا من المرجح أن تستمر في عرض الألعاب المجانية كل أسبوعين في المستقبل المنظور.

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