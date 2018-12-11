شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو يوتيوب شاهدوا 50 مليار ساعة فيديوهات ألعاب خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت فيديوهات الألعاب على يوتيوب جزءًا كبيرًا من ثقافة الإنترنت فى السنوات الأخيرة، وكان ذلك واضحًا فى جوائز The Game Awards هذا الأسبوع.

ووفقا لما نشره موقع venturebeat الأمريكى، فكشف أحدث تقرير عن نمو هائل فى عدد مشاهدات يوتيوب، إذ أوضحت آخر تقارير أن المستخدمين قضوا ما يصل إلى 50 مليار ساعة لمتابعة مقاطع الفيديو على يوتيوب هذا العام.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن كل يوم هناك 200 مليون مستخدم يشاهد محتوى الفيديوهات المخصصة للألعاب، وكانت البرازيل الأكثر نشاطاً فى هذا المجال من بين باقى دول العالم، مع ملاحظة أن هذه الأرقام تتعلق بالمستخدمين الذين سجلوا دخول إلى حساباتهم ما يعنى أن العدد الفعلى قد يكون أكبر بكثير.

وقد بدأت خدمة يوتيوب الاهتمام بقطاع فيديوهات الألعاب بشكل واسع خلال السنوات القليلة الماضية، كما شجعت الكثيرين من أصحاب القنوات على نشر مقاطع لهم أثناء اللعب والربح منها عن طريق عرض الإعلانات.