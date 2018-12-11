شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: الشركة تخضع للوائح وليس لديها خطط لإطلاق محرك بحث فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى ساندر بيتشاى رئيس جوجل خطط الشركة لطرح محرك بحث فى الصين، لكنه أكد أن هناك حوارات داخلية حول إطلاق إصدار من جوجل في الصين كان يتم مناقشتها بالفعل، ولكن الشركة ليس لديها خطة لإطلاق هذا المحرك.



ووصف بيتشاى هذا الجهد بأنه "محدود" وداخلى، كما أشار بيتشاى إلى أن جوجل لا تناقش بنشاط إطلاق محرك فى الصين مع المسئولين الصينيين.