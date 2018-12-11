شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل أمام الكونجرس: لا نبيع بيانات مستخدمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ساندر بيتشاى، رئيس جوجل، خلال جلسة استجوابه من قبل الكونجرس، التى تجرى الآن، أن شركته لا تبيع بيانات المستخدمين، موضحا مرارًا وتكرارًا أن المستخدمين لديهم القدرة على تحديد البيانات التى يتم جمعها واستخدامها.

وقال بيشاى عندما سئل عما إذا كانت جوجل تفعل ما يكفى لحماية بيانات المستخدم وإطلاع المستخدمين على ما يجرى: "نعتقد دائما أن هناك المزيد للقيام به، ونفعل كل شىء بشفافية، ونشجع المستخدمين على التحقق من البيانات وطريقة جمعها".

وجه أعضاء الكونجرس الأمريكى العديد من الأسئلة للرئيس التنفيذى لشركة جوجل "ساندر بيتشاى"، ولكنه التزم بالثبات فى أغلب الإجابات، إذ سئل بيتشاى عما إذا كان يرغب فى أن تخضع جوجل للتنظيم من قبل حكومة الولايات المتحدة، وأجاب بإن الشركة تخضع للوائح بالفعل.

كما سأل النائب الجمهورى "تيد بو" مرارًا وتكرارًا ما إذا كانت جوجل ستعرف ما إذا كان قد نهض وسار حول الغرفة بهاتفه، ورد بيتشاى أنه سيحتاج إلى العديد من المعلومات قبل أن يتمكن من معرفة ما إذا كان هاتفه سيرسل هذه المعلومات إلى جوجل.

سأله أيضا جيم مورجان، وهو جمهوري، عن رسائل البريد الإلكترونى من موظف جوجل التى أشارت بعض الأمور المتعلقة بانتخابات عام 2016، وقال Pichai إن جوجل نظرت فى رسائل البريد الإلكترونى ولم تعثر على أى دليل لإثبات الادعاءات.

وقال بيتشاى عندما سئل عن الدول التى تقمع حرية التعبير على موقع يوتيوب أو جوجل، إن كلا من يوتيوب وجوجل ملتزمان حقا بحرية التعبير.