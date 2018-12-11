شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل أمام الكونجرس: يوتيوب يجب أن يتضمن آراء متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، ساندر بيتشاى، أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء، إن موقع YouTube يجب أن يتضمن آراء متنوعة، ولكن يجب على مقاطع الفيديو التى تنتهك سياساته أن تتم إزالتها، وكان "بيتشاى" يرد على سؤال موجه من النائب جيرولد نادلر من نيويورك، العضو البارز فى اللجنة، الذى سأل كيف يحارب موقع الفيديو الضخم انتشار التميز العنصرى والتطرف السياسى.

وقال بيتشاى: "يوتيوب منصة مهمة، ونريد أن نسمح بآراء ووجهات نظر مختلفة ولكن لدينا قواعد يجب الحرص على تطبيقها، وعندما نعثر على انتهاكات لسياساتنا، فإننا نزيل مقاطع الفيديو هذه".

ويقود "ساندر بيتشاى" الشركة التى تدير أكبر محرك بحث فى العالم، وأكبر خدمة بث فيديو مجانى YouTube، ونظام التشغيل الأكثر شعبية للهواتف فى جميع أنحاء العالم وأندرويد، ولكن مثل عمالقة التكنولوجيا الآخرين واجهت كل من جوجل ويوتيوب تدقيقًا مكثفًا فى العامين الماضيين فى قضايا مثل خصوصية البيانات، وأشرطة الفيديو المسيئة، والتحيز السياسى.

ونفى رئيس جوجل ظهور أى محتوى يحض على الكراهية فى صفحة البحث الأولى على جوجل، بعد أن سأله النائب لامار سميث من تكساس عن الانحياز السياسى المزعوم فى خوارزميات الشركة، والمحتوى المؤيد للترامب حول قوانين الهجرة، والذى وصفه بالخطاب الذى يحض على الكراهية.

وعند سؤاله عن موافقته على السماح لهيئة خارجية مستقلة بدراسة نتائج البحث لاستكشاف التحيز السياسى، أكد بيتشاى أن هذا قد حدث بالفعل، وهو ما أثار اعتراض سميث لأنه لا يعتقد أن هذه الدراسات كانت مستقلة، حيث اختارت جوجل المجموعات التى تدرس الخوارزمية. ونفى بيتشاى هذا الأمر، وقال إن هذه المؤسسات مستقلة ولا علاقة لها بالشركة، وهو ما اعترض عليه سميث.