شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال استجواب الكونجرس.. ساندر بيتشاى عن اختراق جوجل بلس: نبهنا المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال جلسة استجوابه من قبل الكونجرس التى تجرى الآن، سأل النائب جيرولد نادلر رئيس مجلس النواب القادم من الحزب الديمقراطي ساندر بيتشاى رئيس جوجل عن الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الشركة للكشف علنًا عن القضايا الأمنية التى تعرضت لها، وعلى رأسها أزمة اختراق بيانات أكثر من 52 مليون مستخدم لجوجل بلس، والتى تم اكتشافها أمس.
وأجاب بيتشاى بأن جوجل تأخذ الخصوصية على محمل الجد، لكن بعد مقاطعته والضغط عليه، قال إن جوجل فعلت ما تحتم عليها لتنبيه المستخدمين والسلطات بهذا النوع من الأخطاء في غضون 72 ساعة، كما طلب منها.
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