تطبيق Facebook Lite تخطى حاجز 1 مليار عملية تحميل على متجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الفيسبوك بإطلاق تطبيق Facebook Lite ليكون بمقدور المستخدمين في البلدان النامية حيث غالبية الأشخاص يستخدمون الهواتف المتواضعة الإمكانيات وحيث شبكة الإنترنت المحمولة ضعيفة ومكلفة الوصول إلى شبكة الفيسبوك. تم إطلاق تطبيق Facebook Lite في البداية في أسواق مثل الهند، ولكن بعدما حاز على إهتمام عدد متزايد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، قامت شركة الفيسبوك في نهاية المطاف بإصداره في العديد من الأسواق. لذلك، ليس من المفاجئ أن نسمع الآن بأن تطبيق Facebook Lite كسر حاجز 1 مليار عملية تحميل على متجر Google Play Store.

يشير المصطلح ” Lite ” بحد ذاته إلى الطبيعة الخفيفة للتطبيق، فهو لا يتطلب قدرًا كبير من بيانات الإنترنت أو إستهلاك موارد النظام مثل تطبيق Facebook الأصلي. يبلغ حجمه 1.28MB فقط علمًا أن تطبيق Facebook الأصلي يأتي بحجم 67 ميغابايت.

يتمتع التطبيق بشعبية خاصة في الأسواق النامية ولكن تم طرحه في بعض الأسواق الكبرى أيضًا. إنه خيار جيد لأولئك الذين يريدون الوصول أساسًا إلى شبكة الفيسبوك دون تلك الميزات الرائعة التي يقدمها تطبيق Facebook الأصلي.

تشير المعلومات المدرجة على صفحة التطبيق على متجر Google Play Store إلى أن Facebook Lite كسر حاجز 1 مليار عملية تثبيت لينضم بذلك إلى تطبيقات الفيسبوك الأخرى التي كسرت هذا الحاجز، بما في ذلك تطبيق Facebook الأصلي و Instagram و WhatsApp و Facebook Messenger.

المصدر.