شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة صبى صعقا بالكهرباء نتيجة ارتدائه سماعة رأس أثناء الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صبى فى السادسة عشرة من عمره فى ماليزيا بعد تعرضه لصدمة كهربائية بواسطة سماعات رأس كان يرتديها خلال توصيلها بالكهرباء لشحن بطاريتها.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقد أعلنت الشرطة رسميا أن سبب الوفاة يتعلق بالصدمات الكهربائية، وفى حين لم يتم الكشف عن الكثير من تفاصيل الحادث، يبدو أن الصبى كان يستخدم سماعات بلوتوث لاسلكية متصلة بمصدر شحن، مما أدى لإصابته بصاعقة كهربائية ووفاته فى النهاية.

وقد عثر على الضحية ميتًا على يد والدته حوالى الساعة 12:45 مساءً، فعندما كانت والدة الصبى تستعد للمغادرة للعمل صباحا، وجدت أنه "يرقد على الأرض" لكنها اعتقدت أنه "نائم"، وعند عودتها من العمل بعد الظهر، وجدت أنه لا يزال نائم فى نفس الهيئة والحالة مما أثار الشك لديها، وقد كشف تقرير الشرطة عن عدم وجود علامات أو كدمات فى الجسد، ولكن بعض النزيف فى الأذن اليسرى .

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا العام فى يونيو، توفى "نازرين حسن" الرئيس التنفيذى لمؤسسة Cradle Fund، بعد أن انفجر إحدى هواتفه أثناء شحنه، حيث أدى الانفجار إلى نشوب حريق على المرتبة فى الغرفة وكان التأثير مدمرًا.

وفى الهند، توفيت مراهقة من أوديشا هذا العام فى شهر مارس بعد أن انفجر هاتف نوكيا 5233 عندما كانت تتحدث إلى شخص ما خلال شحن الهاتف.