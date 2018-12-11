شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 5 أسئلة من المتوقع للكونجرس طرحها على ساندر بيتشاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى جهدًا إضافيًا لإخضاع عمالقة وادى السليكون للمحاسبة على ما يقولون إنه تحيز ليبرالى متفش فى شركات التكنولوجيا لصالح الديمقراطيين، إذ يقع تحت أيديهم اليوم الرئيس التنفيذى لشركة جوجل ساندر بيتشاى، حيث سيدلى بيتشاى بشهادته أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب فى جلسة استماع تركز على الشفافية وجمع البيانات والخصوصية.

ووفقًا لما نشره موقع wired الأمريكى، فهناك الكثير من الأسئلة الملحة حول طريقة عمل جوجل، والتى يجب على الكونجرس أن يطرحها على جوجل للحصول على إجابات، وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى:

- لماذا غيرت جوجل رأيها بشأن متابعة العمل فى الصين؟

- ما الذى تفعله جوجل لمنع ظهور مخططات الاحتيال الجديدة للإعلانات عبر أنظمة التشغيل الأساسية وتطبيقات أندرويد المختلفة؟

- متى علمت جوجل بأول ضعف فى منصة + Google، ولماذا لم تتحرك الشركة بشكل أسرع؟

- لماذا تتبع جوجل بيانات الموقع للمستخدمين الذين يقومون بالفعل بتعطيل سجل المواقع على هواتفهم الذكية؟

- بالحديث عن الخصوصية، ماذا تريد جوجل من مشروع قانون الخصوصية الفيدرالى؟