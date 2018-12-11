تكنولوجيا: الآن ميزة Google Lens تأتي في تطبيق بحث جوجل على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة جوجل لمستخدمي تطبيق بحث جوجل على منصة iOS ميزة Google Lens التي إقتصرت خلال الفترة الماضية على تطبيق صور جوجل فقط.

تحرص شركة جوجل على دعم المستخدمين على مختلف المنصات بالمميزات الجديدة في الخدمات المقدمة من الشركة، واليوم تقدم لمستخدمي بحث جوجل على منصة iOS ميزة Google Lens التي تتيح للمستخدمين ميزة البحث بالصور مع إظهار تفاصيل ومعلومات عن موضوع البحث.

وقد أقتصرت هذه الميزة سابقاً على تطبيق Google Photos في منصة iOS، حيث اضافتها جوجل خلال العام الماضي، واليوم تضاف الميزة في Google Search عبر رمز الكاميرة الذي سيظهر في تطبيق البحث إلى جانب رمز الميكروفون، حيث يمكن للمستخدمين إظهار تفاصيل ومعلومات أكثر مع صور عن موضوع البحث.

كما تأتي ميزة Google Lens في بحث جوجل بنفس التجربة التي قدمت من الشركة على منصة الأندوريد، حيث تتيح للمستخدم إقتطاع جزء من المعلومات النصية التي تظهر عن موضوع البحث، أو تحديد غرض ما بميزة Google Lens ومن ثم البحث عن المتاجر التي يتوفر فيها على شبكة الإنترنت.

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