الهاتف Xiaomi Mi A1 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي الهواتف الذكية التي تعد جزءًا من مبادرة Android One مع وعد بالحصول على تحديثات الأندرويد الرئيسية في الوقت المناسب. حسنًا، لم يحدث ذلك في الوقت المناسب في حالة الهاتف Xiaomi Mi A1، ولكن هذا الأخير بدأ الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie بشكل رسمي.

تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Xiaomi Mi A1 يبلغ حجمه 1074 ميغابايت، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام التشغيل التابع لها، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية التي تستند على تقنية التعلم الآلي، وميزات الرفاهية الرقمية، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الدعم لـ Radio FM.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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