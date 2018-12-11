الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition مع شاشتين وثلاث كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية والتسريبات، قامت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition الذي كان معروفًا في الوسط التقني بإسم Vivo NEX 2. وكما كان متوقعًا بالفعل، فالشيء الأكثر إثارة للإهتمام في هذا الهاتف هو قدومه مع شاشتين، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف.

عندما يتعلق الأمر بالشاشة الأساسية الموجودة في الواجهة الأمامية، فهي تغطي 91.63 في المئة من الواجهة وتأتي بتقنية Super AMOLED كما أنها تمتاز بقطر 6.39 إنش وبدقة +FullHD. أما بخصوص الشاشة الثانية الموجودة في الخلف، فهي الأخرى تستند على تقنية Super AMOLED ولكنها تمتاز بقطر 5.49 إنش وبدقة FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 10GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فالهاتف Vivo NEX Dual Display Edition الجديد لا يضم كاميرا أمامية على الإطلاق. وبدلا من ذلك، فهو يضم ثلاث كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية في هذه الكاميرات الثلاثة تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.79، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، والكاميرا الثالثة تقنية Time Of Flight التي يتم إستخدامها لقياس المسافة ومن أجل تقنية التعرف على الوجه المتقدمة، وهذا فقط في حالة إذا كنت تستخدم الشاشة الثانية للجهاز لأنه في حالة إذا كنت تستخدم الشاشة الأساسية، فسوف يكون بإمكانك فتح الهاتف بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع المدمج داخلها.

قالت شركة Vivo بأن الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition يضم العديد من الميزات في قائمة الكاميرا، بدءًا من ميزة التعرف على نوعية المشهد وصولا إلى إزالة عيوب الوجه والجسم، وهناك الكثير من الميزات الأخرى التي يمكنك الإستفادة منها. على أي حال، الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition يضم كذلك بطارية بسعة 3500mAh تدعم تقنية الشحن السريع، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 4.5.

الهاتف Vivo NEX Dual Display Edition معروض بالفعل للطلب المسبق في الصين علمًا أنه سيتم إصداره هناك بشكل رسمي يوم 29 ديسمبر. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا الهاتف سيكون متاحًا أيضًا للطلب المسبق خارج الصين قريبًا، ويبلغ سعره 4998 يوان صيني أي ما يعادل 720 دولار أمريكي.