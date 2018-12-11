الجيل الأول من الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL يحصل على ميزة فحص المكالمات

فاطمة أيت طالب - دبي - ميزة فحص المكالمات ” Call Screening ” التي أعلنت عنها شركة جوجل في حدث الإعلان الرسمي عن الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL قبل بضعة أشهر بدأت أخيرًا تشق طريقها إلى ملاك الجيل الأول من الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL. كانت الشركة قد ذكرت أن جميع هواتف Google Pixel ستحصل على هذه الميزة مع العلم بأنها وصلت بالفعل للهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL في الشهر الماضي. سيتمكن ملاك الجيل الأول من هواتف Google Pixel الإستفادة من هذه الميزة أيضًا.

تجعل ميزة فحص المكالمات ” Call Screening ” المساعد الرقمي Google Assistant يقوم بالرد على المكالمات الواردة بدلا عنك. في الواقع، هذه الميزة تتيح لمستخدمي هواتف Google Pixel معرفة من يتصل بهم وما يريدونه قبل أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة بأنفسهم أم لا.

عندما يتلقى مستخدمو هواتف Google Pixel المكالمة، يظهر زر فحص المكالمة ” Call Screen ” إلى جانب أزرار الإتصال المعتادة. إذا نقروا على هذا الزر، فسوف يقوم المساعد الرقمي Google Assistant بإبلاغ المتصل أن مكالمته يتم فحصها ومطالبته بتوضيح سبب المكالمة. ثم يتم نسخ ذلك على الشاشة مع إعطاء المستخدمين خيار إما الإشارة إلى المكالمة على أنها مكالمة مزعجة أو إخبار المتصل بإعادة الإتصال به في وقت لاحق.

أوضح بعض ملاك الجيل الأول من هواتف Google Pixel على الشبكة الإجتماعية Reddit أنهم بدأوا الآن بتلقي ميزة فحص المكالمات ” Call Screnning “. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بالتحديث الأخير لتطبيق Google Phone والذي يجلب معه تصميم جديد كليًا، ولكن قد يكون الأمر كذلك لأنه تم ذكر عبارة ” تقديم ميزة Call Screen من أجل هواتف Google Pixel ” في سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث.