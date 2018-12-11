Huawei Nova 4 يظهر في موقع TENAA مع ثلاث كاميرات في الخلف، ومن بينها واحدة بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 4 في اليوم 17 من شهر ديسمبر الجاري ليكون بذلك أول هاتف ذكي من شركة Huawei يضم الكاميرا الأمامية داخل الشاشة من خلال تخصيص ثقب لها في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تصادق على الهاتف Huawei Nova 4، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميم وبعض مواصفات هذا الجهاز.

بمجرد أن تقوم بإلقاء نظرة على الصور أدناه، ستلاحظ أن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك بأن الكاميرا الأساسية في هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

هيئة الإتصالات الصينية TENAA كشفت لنا عن معلومات ضئيلة حول المواصفات التقنية للهاتف Huawei Nova 4، فهي إكتفت بالإشارة إلى أنه سيضم شاشة بحجم 6.41 إنش، وبطارية بسعة 3900mAh. ومع ذلك، فنحن نتوقع أن يتم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 980، وبـ 6GB على الأقل من الذاكرة العشوائية. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في بداية الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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