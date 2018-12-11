روسيا تغرم جوجل لعدم امتثالها لقانون نتائج البحث

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول الاتصالات الروسي قوله إن روسيا غرمت اليوم الثلاثاء شركة جوجل بمبلغ 500 ألف روبل أو ما يُعادل 7,530 دولارًا أمريكيًا بسبب عدم التزامها بشرط قانوني لإزالة بعض القيود من نتائج البحث.

وقالت روسيا الشهر الماضي إنها فتحت دعوى مدنية على جوجل لأنها لم تنضم إلى سجل الدولة الذي يدرج المواقع المحظورة التي تعتقد موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية وبالتالي فهي غير ملتزمة بالقانون.

وقال ألكسندر زخاروف، رئيس هيئة الرقابة على القانون في روسيا، إن روسيا قد تفتح دعوى جديدة على جوجل إن لم تلتزم بتشريعات الاتحاد الروسي. وأضاف: “سنواصل السعي للامتثال للقانون الروسي. وفي المستقبل القريب سنبدأ القضية الإدارية المقبلة على جوجل”.

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يُشار إلى أن روسيا أدخلت على مدى السنوات الخمس الماضية قوانين أكثر صرامة على الإنترنت تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث.

كما طالبت روسيا خدمات التراسل الفوري بمشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الأمان، وطالبت أيضًا الشبكات الاجتماعية بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الخوادم الموجودة داخل البلد.

ويُشار أيضًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُغرَّم فيها جوجل، إذ غرمت المفوضية الأوروبية الشركة بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي في شهر حزيران/يونيو 2017 بسبب قيامها بإبراز خدمات مقارنة التسوق الخاصة بها بشكل منتظم عند بحث المستخدمين عن المنتجات.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، غرمت المفوضية جوجل بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي بشأن انتهاكات مكافحة الاحتكار في سوق الهواتف الذكية، والآن تراجع المفوضية سلوك الشركة في سوق الإعلانات على شبكة البحث، مما قد يؤدي إلى مزيد من الغرامات.

