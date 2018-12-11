ون بلس تعلن عن نسخة ماكلارين من OnePlus 6T

أعلنت شركة ون بلس OnePlus الصينية للتو عن نسخة ماكلارين McLaren من هاتف OnePlus 6T في حدث عقدته بمقر شركة ماكلارين في المملكة المتحدة، وذلك كجزء من شراكتها الجديدة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة ماكلارين، بالإضافة إلى الإعلان عن خليفة تقنية الشحن السريع Dash Charge، وهي Warp Charge 30، والتي تعد بتوفير نسبة 50 في المئة من سعة البطارية خلال 20 دقيقة فقط.

وتعد نسخة OnePlus 6T McLaren أكثر من مجرد نسخة مخصصة من نظيرتها OnePlus 6T، إذ يحتوي الجهاز على 10 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية بشكل أساسي، كما تأتي هذه النسخة مع شاحن ون بلس الجديد المسمى Warp Charge 30.

أما من الناحية الشكلية، فإن نسخة OnePlus 6T McLaren تشبه نسخة Oppo Find X Lamborghini، حيث يأتي الهاتف بجهة خلفية سوداء لامعة مع ألياف الكربون، وهي نفس نوعية ألياف الكربون المستخدمة في سيارة ماكلارين MCL33 2018 للفورمولا ون Formula 1.

وتتميز الحواف الجانبية والسفلية للهاتف بلون ماكلارين McLaren المميز البابايا البرتقالي، والذي يضيء من خلال زوايا معينة، مع شعار McLaren في الخلف، والذي يفصل الضوء إلى أنماط لونية مختلفة.

كما تثير تقنية وشاحن Warp Charge الإعجاب، حيث يقوم الشاحن بضخ 30 واط من الطاقة ونقلها إلى الهاتف من خلال كابل باللون البرتقالي، وما يزال من غير واضح ما إذا كان الشاحن الجديد يمكنه شحن جهاز OnePlus 6T العادي بنفس السرعة.

وبخلاف ذلك، فإن جهاز OnePlus 6T McLaren يحتوي على شاشة Optic AMOLED بقياس 6.41 إنش ودقة 1080×2340 بيكسل داعمة لنسبة العرض 19.5:9 وبكثافة 402 بيكسل بالإنش، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16+20 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0.

كما يتضمن الهاتف معالج Snapdragon 845 من كوالكوم، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت شاشة العرض، وأندرويد باي 9 Android Pie بواجهة المستخدم OxygenOS، مع بعض الرسوم المتحركة الحصرية لماكلارين، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

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وقال زاك براون Zak Brown، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين: “تعد نسخة OnePlus 6T McLaren تعاونًا خاصًا بين McLaren و OnePlus. المنتج النهائي هو جهاز يحقق أداء لم يسبق له مثيل من قبل. شكرنا لشركائنا في OnePlus لجلب جوهر شركتنا وتحقيق قوة وسرعة لا مثيل لها في الجهاز الرائد الجديد”.

وتعليقًا على الإطلاق، قال بيت لاو Pete Lau، الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس: “نسخة OnePlus 6T McLaren مذهلة. تم تصميمها بدقة عالية وتقنية جديدة لم نستخدمها من قبل، إنه أسرع وأحدث جهاز على الإطلاق ومثال للحرفية، إنه بداية شراكة مثيرة مع ماكلارين، مما يمنح الناس شعوراً بالسرعة والأداء الفائقين”.

وتعتزم الشركة طرح النسخة الجديدة من الهاتف OnePlus 6T McLaren بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وذلك بسعر 699 دولار أمريكي، على أن يصل بعد ذلك إلى الهند والصين وبلدان الشمال الأوروبي.