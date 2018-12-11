جوجل تطلق ميزة البحث البصري Lens لتطبيق البحث على آي أو إس

أضافت شركة جوجل ميزة البحث البصري عن طريق خدمة “لنز” Lens التابعة لها إلى تطبيق “جوجل” على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة آبل المحمولة، الأمر الذي سيمنح مستخدمي هواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية طريقة جديدة للبحث.

وبالنقر على رمز “جوجل لنز” Google Lens إلى جانب شريط البحث، فإن ميزة البحث البصري سوف تقوم بتحليل ما تلتقطه كاميرا الهاتف، ثم تعرض للمستخدم الصور التي تتوافق مع تلك الصورة، مثل أن يُصوَّر كلب فتظهر نتائج بحث تعرض معلومات عن ذلك الكلب.

يُشار إلى أن جوجل عملت خلال المدة الماضية على دمج ميزة البحث البصري عن طريق خدمة “لنز”، التي أعلنت عنها خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2017، مع مجموعة من منتجاتها.

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كما يُشار إلى أن ميزة “لنز” كانت تتوفر لمستخدمي هواتف آيفون ضمن تطبيق الصور التابع لجوجل، Google Photo، على نظام آي أو إس، حيث يمكن للميزة تحليل والتعرف على مكونات الصور.

وإلى جانب توفير الميزة ضمن تطبيق جوجل على هواتف آيفون، فقد أعلنت جوجل عن بعض التحديثات للميزة ضمن تطبيق “صور جوجل”، بما في ذلك دعم لغات إضافية، مثل الإسبانية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والكورية. كما أعلنت عن طرق جديدة للبحث عن الصور حسب النمط.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل تطبيق جوجل من متجر آب ستور، إذ يبلغ حجم التطبيق 312 ميجابايت.

