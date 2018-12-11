جوجل تضيف ميزة “محتوى يهمك” إلى خرائطها على آي أو إس

أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين عن إضافة ميزة “محتوى يهمك” For You إلى تطبيقها للخرائط على نظام آي أو إس، وذلك بعد أشهر من إضافتها إلى نظام التشغيل أندرويد التابع لها.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها إن الميزة تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم العطلات حين يقضي الناس مزيدًا من الوقت مع عوائلهم وأصدقائهم، لذا فهم يحتاجون إلى ميزة تساعدهم على العثور على الأماكن التي تهمهم.

وأضافت جوجل في منشورها أن ميزة “محتوى يهمك” For You أصبحت متاحة على خرائط جوجل على نظام آي أو إس في أكثر من 40 بلدًا حول العالم، وفي أكثر من 130 بلدًا لنسخة أندرويد من تطبيق الخرائط.

وأشارت الشركة إلى أن تبويب “محتوى يهمك”، الذي أعلنت عنه خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2018 في شهر أيار/مايو الماضي، “صُمم ليكون مصدرًا دائمًا للإلهام وفقًا لأذواقك وتفضيلاتك”.

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وأضافت: “ما عليك سوى اتباع الأحياء أو الأماكن التي تهتم بها للحصول على التحديثات والتوصيات — كل شيء بدءًا من الأخبار الحديثة بشأن الافتتاح أو الظهور ، وعنصر جديد يُضاف إلى قوائم الطعام، وحتى اقتراحات المطاعم استنادًا إلى ما قد ترغب في الاستمتاع به”.

يُشار إلى أن شركة جوجل كانت قد أضافت تبويب “محتوى يهمك” إلى تطبيق الخرائط على نظام أندرويد في شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد شهر واحد من الإعلان عنها.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله لتطبيق آي أو إس من متجر آب ستور.

