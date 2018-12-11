التحديث الأخير يتسبب في ظهور شاشة الموت الزرقاء على حواسيب Surface Book 2

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، ورد أن تحديثًا لجهاز Surface Pro 4 تسبب في فشل الجهاز حيث تطلب من المستخدمين إرساله إلى الشركة من أجل إستبداله. للآسف، يبدو أن جهاز Surface Book 2 قد تأثر أيضًا بهذا التحديث، مما تسبب في ظهور شاشة الموت الزرقاء أو هكذا يحب العديد من الأشخاص تسميتها.

في المشاركات الموجودة على الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت والشبكة الإجتماعية Reddit، قام ملاك Surface Book 2 بالإبلاغ عن ظهور شاشة الموت الزرقاء على نحو متكرر بعد تثبيت التحديث الأخير على أجهزتهم. ويتم إستقبالك على الأجهزة المتأثرة مع رسالة الخطأ التالية : ” SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED “.

بعض المستخدمين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية لإلغاء تثبيت التحديث والرجوع إلى التحديث السابق، ولكن في الوقت نفسه، يقول بعض المستخدمين الذين جربوا هذه الطريقة أنها تسببت في تلف حواسيبهم بالكامل من الناحية البرمجية. وبالنظر إلى السعر الذي يكلفه Surface Book 2، فمن الآمن أن نقول بأن العديد من الأشخاص لا يشعرون بسعادة غامرة بشأن هذا الأمر الذي يؤثر على أجهزتهم.

لم تعلق شركة مايكروسوفت على هذه المسألة بشكل رسمي حتى الآن، لذلك إذا كنت واحدًا من المتأثرين بهذه المشكلة، فحاول إعادة Surface Book 2 الخاص بك إلى المتجر لترى ما الذي يمكنك عمله حيال ذلك، ما لم تكن تمانع تجربة طريقة إلغاء التثبيت المذكورة أعلاه.

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