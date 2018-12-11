Honor أصبحت الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية عبر الإنترنت بالصين، وتحقق نمو قوي على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي قامت فيه بالتشويق للهاتف Honor View 20 الذي سيكون أول هاتف ذكي مزود بكاميرا بدقة 48 ميغابكسل، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإستغلال الفرصة لتعرض مدى نموها.

قالت العلامة التجارية الفرعية Honor أنها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية عبر الإنترنت في الصين بحيث أوضحت أنها تفوقت على شركة Xiaomi سواء من حيث عدد الهواتف الذكية المباعة أو العائدات التي تم توليدها. ويستند هذا على الأرباع التسعة الماضية، وهذا ما يعني أكثر من سنتين.

وتقول العلامة التجارية Honor أيضًا أنها نمت بنسبة 150 في المئة في الأسواق الخارجية بحيث أصبحت من العلامات التجارية الرائدة في أوروبا، كما أنها أصبحت تحظى بإهتمام عدد متزايد من المستهلكين في كل من الهند وماليزيا وإسبانيا مع العلم بأنها وصلت لمراتب متقدمة جدًا في عدد من الأسواق، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا وألمانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا وهولندا.





وبطبيعة الحال، العلامة التجارية الفرعية Honor لن تستريح على أمجاد الماضي، فهي ستواصل العمل على كسب المزيد من الحصة السوقية ومساعدة شركتها الأم Huawei في التفوق على شركة سامسونج لتصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي في غضون عامين. وبعد بضعة أسابيع، ستقوم العلامة التجارية الصينية بالكشف عن الهاتف Honor View 20 لحصد المزيد من المبيعات وتحقيق نفس النجاح الباهر الذي حققه الهاتف Honor View 10 الحالي.