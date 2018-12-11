تسريبات جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتفين Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، يبدو أن شركة جوجل تخطط لإطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة يدعى Google Pixel 3 Lite. الآن، بفضل الصور التي تم تسريبها من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع 91Mobiles، فقد أصبحنا نعرف كيف سيبدو ما يطلق عليهما Google Pixel 3 Lite و Google Pixel 3 XL Lite.

وبالنسبة لأولئك الذين سمعوا عن هذين الهاتفين لأول مرة، فإن الشائعات تقول بأن الهاتف Google Pixel 3 Lite سيضم شاشة بحجم 5.5 إنش، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 3 XL Lite شاشة بحجم 6 إنش. وتعرض هذه الصور التي بحوزتنا اليوم كلا الهاتفين وهما إلى جانب بعضهما البعض.





ولكن بخلاف الهاتف Google Pixel 3 XL، فنسخة Lite ستضم شاشة بإطار بارز قليلاً وستتخلص من القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. لسنا متأكدين من السبب في ذلك، ولكن يمكن أن تؤدي الشاشات التي تمتد من الحافة إلى الحافة لرفع التكاليف، ونحن نعرف جميعًا بأن شركة جوجل ستحاول مع طرازات Lite الجديدة خفض التكاليف قدر الإمكان لطرحها في السوق بأسعار تعد في متناول غالبية المستهلكين.

وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فسوف يأتي الهاتف Google Pixel 3 Lite مع المعالج Snapdragon 670، في حين سيأتي الهاتف Google Pixel 3 XL Lite مع المعالج Snapdragon 710. ويبدو أيضًا أن كلا الهاتفين سيأتيان مع كاميرا خلفية واحدة، على الرغم من أنه يبدو أن شركة جوجل قد تكون إحتفظت بمنفذ السماعات 3.5mm.





المصدر.