الصين تقوم بحظر iPhone X و iPhone 8/8 Plus بسبب إنتهاكهم لبراءات إختراع كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة كوالكوم فوزًا في معركتها القانونية مع شركة آبل، فقد أصدرت محكمة صينية طلبًا أوليًا بحظر إستيراد وبيع طرازات محددة من هواتف iPhone في الصين. وتشمل الطرازات المتأثرة بقرار الحظر هذا كل من iPhone X و iPhone 8 و iPhone 8 Plus، والطرازات القديمة التي تعود إلى الجيل السادس.

ووجدت المحكمة الصينية بأن شركة آبل إنتهكت براءتي إختراع تملكهما شركة كوالكوم، وهي براءات الإختراع التي تتعلق بتغيير حجم الصور والتنقل عبر التطبيقات على الشاشة الحساسة للمس. هذه هي براءات الإختراع البرمجية التي قالت شركة آبل بأن نظام iOS 12 لا ينتهكها.

كما أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه ” جميع طرازات iPhone تظل متاحة لعملائنا في الصين ” مع العلم بأن هذا الحكم لا يؤثر على طرازات iPhone الجديدة، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه معركة واحدة فقط في الحرب بين كوالكوم وآبل، فقد طلبت شركة كوالكوم من المحاكم الأمريكية فرض حظر مماثل في الأراضي الأمريكية، ولكنها مقتنعة أكثر برأي شركة آبل في الوقت الراهن.

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