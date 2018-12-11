شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: السوشيال ميديا تتفوق على الصحف كأهم مصادر للأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز أبحاث Pew Research Center والذى يستهدف تتبع كيفية حصول البالغين فى الولايات المتحدة على الأخبار وأبرز المصادر التى يحصلون عليها من خلالها، فى أحدث تقرير له عن تفوق شبكات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" على الصحف المطبوعة كمصدر للمعلومات لدى الشباب.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، ففى مسح أجرى فى وقت سابق من هذا العام، قال 20 % من البالغين إنهم غالباً ما يحصلون على الأخبار عبر شبكات السوشيال ميديا، فى حين قال 16% الشىء نفسه عن الصحف المطبوعة، ومع ذلك فإن شبكات السوشيال ميديا لا تتمتع بشعبية مثل الإذاعة أو المواقع الإخبارية أو التلفزيون.

وقد تصدر التلفزيون القائمة، حيث قال 49٪ من المشاركين فى الاستطلاع إنهم يحصلون على الأخبار من التلفزيون فى كثير من الأحيان، فى حين قال 33٪ و26٪ من المستجيبين أن المواقع الإخبارية والإذاعية مصادر أخبار مهمة لهم، وعلى الرغم من أن التلفزيون لا يزال المصدر الإخبارى المهيمن للبالغين الأمريكيين، إلا أنه كان فى حالة انحدار.

ويشير تقرير Pew Research Center إلى انه عندما تنظر إلى مصادر الأخبار عبر الإنترنت معًا، إما مواقع الأخبار أو وسائل التواصل الإجتماعى، فإنها تتفوق على التلفزيون كمصدر أهم للحصول على الأخبار.

ولكن هناك اختلافات كبيرة بين الفئات العمرية، فيعد التلفزيون حتى الآن مصدر الأخبار الأكثر شعبية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق، فى حين أن 16٪ فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا و36٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا يقولون إنهم غالباً ما يحصلون على الأخبار عبر التلفزيون.

ومن بين أصغر البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة)، تعد وسائل التواصل الاجتماعى أكثر المنصات شيوعًا للحصول على الأخبار، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، تعد المواقع الإلكترونية أهم مصدر للأخبار.

وفى وقت سابق من هذا العام، أصدر مركز بيو للأبحاث دراسة أظهرت أن 89 فى المئة من طلاب الجامعات الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم حصلوا على بعض أخبارهم على الأقل من شبكات التواصل الإجتماعى، حيث كان فيس بوك وسناب شات أعلى المنصات الإخبارية للمراهقين.

لكن فى نفس الوقت فأشار التقرير إلى أن كون السوشيال ميديا هى المصدر الأبرز لحصول المستخدمين على الأخبار مقارنة بالصحف، يعتبر أزمة كبيرة خاصة فى ظل انتشار الأخبار الوهمية والكاذبة على شبكات التواصل الإجتماعى، دون وجود أى وسيلة قد تحظر مثل هذا الأمر أو تفرض رقابة عليها.