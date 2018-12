شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحظر بيع هواتف أبل القديمة لانتهاكها براءات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة كوالكوم إنها فازت بحكم من محكمة صينية، يقتضى بحظر بيع العديد من طرازات آبل iOS فى الصين بسبب اثنين من انتهاكات براءات الاختراع، على الرغم من أن أبل قالت إن هواتفها لا تزال معروضة للبيع، ويأتى ذلك بعدما رفضت المحكمة طلب شركة آبل بمنع إيقاف بيع عدد من هواتف آيفون فى الصين.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فتختص الدعوى بانتهاك اثنتين من براءات الاختراع الخاصة بكوالكوم واللتان تتعلقان بإعادة تغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات، وتشمل كل من الأجهزة ايفون "6s و6s Plus و7 و7 Plus و8 و8 Plus وX “التى تم بيعها فى الأصل مع إصدارات قديمة من نظام التشغيل iOS.

فيما تدعى أبل أن طلب حظر البيع يشمل كل هواتف آيفون العاملة بنسخ iOS القديمة وأن نسخة iOS 12 لا تنتهك تلك البراءات، وهو ما يعنى أن كل هذه الهواتف تدعم الترقية إلى iOS 12 بالتالى يجب ألا يشملها الحظر، إلا أن مسؤول بشركة "كوالكوم" قال أن شركة أبل لا تزال تواصل الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها مع رفض تقديم أية تعويضات مادية حولها.

وتعد الصين وهونج كونج وتايوان ثالث أكبر أسواق لشركة أبل، حيث تمثل حوالى خمس مبيعات شركة أبل التى بلغت 265.6 مليار دولار فى أحدث سنة مالية لها، فيما تعد القضية الصينية جزء من معركة براءات اختراع عالمية بين أبل وكوالكوم تتضمن عشرات الدعاوى القضائية، كما طلبت كوالكوم من المنظمين فى الولايات المتحدة حظر استيراد العديد من موديلات "آيفون" بسبب مخاوف تتعلق بالبراءات، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا حتى الآن القيام بذلك.

وكانت شركة كوالكوم قد أقامت قضيتها فى الصين فى أواخر عام 2017، بحجة أن أبل قد انتهكت براءات الاختراع على ميزات تتعلق بتغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات على شاشة تعمل باللمس، وردت أبل بأن "جهد كوالكوم لحظر منتجاتنا هو خطوة يائسة أخرى من قبل شركة تخضع ممارساتها غير القانونية للتحقيق من قبل المنظمين فى جميع أنحاء العالم".