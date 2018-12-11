شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تغرم جوجل نصف مليون روبل وتفتيش على فيسبوك وتوتير لعدم توطين البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت "هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات"، اليوم الثلاثاء، إجراءات بحق شركات "جوجل"، و"فيسبوك"، و"تويتر".

وصرح رئيس الهيئة، ألكسندر جاروف، بأن الهيئة فرضت غرامة على شركة "جوجل" بقيمة نصف مليون روبل (ما يعادل 7.5 ألف دولار تقريبا).

وعزا رئيس الهيئة ذلك لعدم التزام "جوجل " بقانون ينص على إزالة "وصلات" من محرك البحث، تقود إلى معلومات غير قانونية.

وأضاف -فى تصريحات للصحفيين بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الهيئة قد تفتح قضايا جديدة بحق الشركة ما لم تقم بإزالة المعلومات غير القانونية من محرك البحث.

وأوضح أن الهيئة بصدد إجراء تفتيش قبل نهاية العام على "فيسبوك" و"تويتر" من حيث التزامهما بقانون "توطين" البيانات الشخصية للمستخدمين فى روسيا.