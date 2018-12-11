هل جربتم ميزة الرسائل الصوتية الجديدة على انستجرام؟

عمّمت فيس بوك مزايا تطبيقاتها وجلبت ميزة الرسائل الصوتيّة إلى انستجرام ليتواصل من خلالها المستخدمون عبر الرسائل الخاصة.

واستمرت فيسبوك عدة أشهر في اختبار الميزة التي تقوم على ضغط المستخدم أيقونة المايكروفون، ليبدأ تسجيل مقطع صوتي قصير يظهر في المحادثة على شكل موجة صوتية ليتمكن الطرف الآخر الاستماع إليها.

وحدّد انستغرام طول الرسالة الصوتية الأقصى بدقيقة واحدة فقط وتعمل الميزة في المحادثات الفردية والجماعية أيضاً ليتمكن كل مشترك ضمن المجموعة من سماع وإرسال الرسائل الصوتية.



وعلى غرار واتساب ومسنجر، فإن الرسائل الصوتية توفر طريقة أسهل بالتواصل وأكثر علاقة وشخصية بالمستخدم. كما تسمح لعدد كبير من المستخدمين غير القادرين على القراءة والكتابة من التواصل في ما بينهم بدون الحاجة لإجراء مكالمة فيديو مكلفة.

ومن أجل الحصول على الميزة، من المهم تحديث التطبيق من متجري أندرويد وآبل.

