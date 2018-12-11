خمسة من أفضل قوالب ووردبريس المخصصة لمجال التجارة الإلكترونية لعام 2018

يعد مجال التجارة الإلكترونية من أسرع مجالات الأعمال نموًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت عائدات مبيعات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لتصل إلى 653 مليار دولار في عام 2018 بعد أن كانت 144 مليار دولار عام 2008، وذلك بحسب موقع Statista المتخصص في الإحصائيات.



لم يعد إمتلاك المتاجر الإلكترونية قاصرًا على كبار الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية مثل Amazon وغيرها، وإنما تجاوز الأمر ذلك وامتد ليشمل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة بمختلف تخصصاتها، كما إنتشرت المتاجر الإلكترونية التي يديرها أفراد يعملون من منازلهم أو من متاجر صغيرة.



الجدير بالذكر أن أهم التحديات التي تقابل رواد الأعمال الذين يريدون الدخول لعالم التجارة الإلكترونية هي اختيار المنتجات التي سيقومون ببيعها، ثم القيام بتصميم موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية، وبعد ذلك يأتي تحدي الوصول إلى العملاء المستهدفين على الإنترنت بحملات تسويق إلكتروني ناجحة.



وللعلم فإنه يجب عليك مراعاة العديد من العوامل أثناء تأسيس موقع متجرك الإلكتروني، أهمها أن يكون الموقع متوافقٌا مع معايير تحسين ترتيب ظهور المواقع في نتائج محركات البحث وخصوصًا سرعة تحميل الموقع، وسهولة تصفحه باستخدام الهواتف الذكية، وكذلك إختيار الكلمات المفتاحية المناسبة وتضمينها في روابط الصفحات والعناوين الرئيسية لصفحات المنتجات، وأن يوفر تصميم الموقع تجربة مستخدم متميزة وسهلة للزوار وغير ذلك الكثير من العوامل الأخرى.



ولإدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه إنشاء الموقع الإلكتروني في نجاح هذا المشروع، سنقوم باستعراض خمسة من أفضل قوالب ووردبريس في مجال التجارة الإلكترونية لعام 2018، وذلك وفقًا لتصنيف موقع ThemeForest لقوالب ووردبريس الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي حققت أعلى مبيعات حتى وقتنا الحالي.



يعتبر هذا القالب هو الأعلى مبيعًا في قسم قوالب ووردبريس الخاصة بالتجارة الإلكترونية على موقع ThemeForest، وذلك منذ إطلاقه في سبتمبر 2013 وحتى الشهر الحالي ديسمبر 2018، حيث تم بيعه أكثر من 83,000 مرة، ووصل تقييمه إلى 4.8/5 بناء على تقييمات أكثر من 4400 عميل.



يحتوى هذا القالب على الكثير من الميزات والخصائص الفريدة التي تمكنك من إنشاء متجرك الإلكتروني بطريقة سهلة وسريعة، مع مراعاة المعايير الفنية التي تساهم في زيادة سرعة تحميل الموقع، وهذا القالب متوافق مع إضافة ووردبريس الشهيرة ووكومرس Woocommerce المخصصة لإدارة مواقع التجارة الإلكترونية والتي تحدثنا عنها سابقًا في مقال يستعرض أفضل الإضافات المجانية لووردبريس .



من مميزات هذا القالب أيضًا أنه يدعم تضمين نصوص اللغة العربية واللغات الشرقية (RTL Ready) و حروف RTL هي إختصار لعبارة Right to Left وتعنى اللغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار.

سعر هذا القالب 59 دولار تُدفع مرة واحدة، مع إتاحة أي تحديثات مستقبلية للقالب مجانًا، كما يشمل خدمة دعم فني مجانية لمدة ستة أشهر.



تم بيع هذا القالب أكثر من 24,500 مرة خلال الفترة الممتدة من بداية إطلاقه في نوفمبر عام 2014 وحتى ديسمبر 2018، وهو متوافق مع إضافة ووكومرس الشهيرة، ويتيح لك إنشاء متجر إلكتروني بكل سهولة.



يشمل القالب عدة ميزات رائعة حيث يسمح لك بتضمين فيديو في معرض الوسائط المتعدد الخاص بالمنتج، كما يتيح لك الإختيار من بين 4 تصميمات لصفحة المنتج، وكذلك الإختيار بين 3 تصميمات لصفحة المدونة الملحقة متجرك الإلكتروني.



يعيب هذا القالب أنه لايدعم تضمين نصوص اللغة العربية واللغات الشرقية، والسعر الحالي له 69 دولار مع دعم فني مجاني لمدة ستة أشهر والحصول على أي تحديثات تصدر للقالب مجانًا.



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تم بيع هذا القالب ما يقرب من 22,000 مرة وذلك منذ إطلاقه في مارس 2015 وحتى ديسمبر 2018 وهو من القوالب التي تمتلك خيارات كثيرة جدًا لتصميم مواقع التجارة الإلكترونية لتختار منها ما يناسب موقعك، كما أنه يدعم تضمين نصوص اللغة العربية واللغات الشرقية.



القالب متوافق مع إضافة ووكومرس، ويتميز أيضًا بإمكانية العمل على خوادم ذات إمكانيات منخفضة، وتستطيع الحصول على هذا القالب مقابل 59 دولار مع دعم فني مجاني لمدة ستة أشهر وتحديثات مستقبلية مجانية.

تم بيع هذا القالب أكثر من 14,400 مرة منذ إطلاقه في مارس 2013 وحتى ديسمبر 2018، ويتميز بسهولة التعامل معه وتوافر مواد تدريبية للمبتدئين، وكغيره من القوالب السابقة فهو متطابق مع إضافة ووكومرس.



تستعرض صفحة القالب على موقع ThemeForest بعض المميزات الرائعة الخاصة به، مثل إمكانية بيع المنتجات الرقمية ومنتجات المواقع التي بها نظام تسويق بالعمولة Affiliate Marketing مثل موقع أمازون وغيره من المواقع الآخرى.



سعر هذا القالب 59 دولار مع دعم فنى مجاني لستة أشهر وتحديثات مجانية في المستقبل، ولكن يعيب هذا القالب عدم دعمه لتضمين نصوص اللغة العربية واللغات الشرقية.



هذا القالب تم بيعه أكثر من 11,600 مرة منذ بداية إطلاقه في يناير 2013 وحتى ديسمبر 2018، ويتميز بوجود عدة خصائص فريدة منها وجود 2 تصميم مختلفين لصفحة إتمام الدفع Checkout Page، وخاصية Shortcode Manager التي تتيح لك التحكم بالكثير من عناصر متجرك الإلكتروني بسهولة تامة.



السعر الحالي لهذا القالب هو 64 دولار مع دعم فني مجاني لستة أشهر وتحديثات مجانية في المستقبل، ولكن يعيب هذا القالب عدم دعمه لتضمين نصوص اللغة العربية واللغات الشرقية.



ملاحظات هامة عند إختيار قالب ووردبريس من موقع ThemeForest:



1- يمكنك البحث باستخدام اختصار RTL في صفحة القالب للتأكد من دعم القالب لتضمين نصوص اللغة العربية، بإستخدام خاصية البحث الموجودة بمتصفح الانترنت الخاص بك، حيث يحرص مطورو القوالب على كتابة هذا الإختصار ضمن الميزات المذكورة في صفحة القالب.

2- يمكنك الضغط على Live Preview لبدء المعاينة الحية للقالب وتصميماته المتاحة.