أكبر 10 شركات تقنية بالعالم من حيث قيمة العلامة التجارية لعام 2018

أثبت المجال التقني قوته هذا العام حيث سيطرت شركات التكنولوجيا على المراكز الخمسة الأولى في قائمة أعلى 500 شركة في العالم وفقًا لقيمة العلامة التجارية، وهو تقرير سنوي تُصدره مؤسسة Brand Finance البريطانية – المتخصصة في تقييم العلامات التجارية العالمية – تحت اسم The Brand Finance Global 500.

كما أصدرت مؤسسة Brand Finance تقريرها السنوي الخاص بشركات التكنولوجيا فقط لعام 2018، والذي يشتمل على أكبر 100 شركة تقنية في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية.

كانت مفاجأة تقرير هذا العام هى تفوق الشركات الصينية وتحقيقها نموًا كبيرًا في قيمة علاماتها التجارية مما ساهم في تقليل سيطرة شركات وادي السيليكون على المراكز الأولى في القائمة حيث جاءت ثلاث شركات صينية وهم: Tencent، وAlibaba، وHuawei ضمن المراكز العشرة الأولى، كما ارتفع عدد الشركات الصينية إجمالًا ضمن قائمة الـ 100 شركة.

في مقالنا اليوم سنستعرض المراكز الـ 10 الأولى للعلامات التجارية التقنية الأكثر قيمةً في العالم خلال عام 2018:

1- شركة أمازون Amazon

أصبحت شركة أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بعدما كانت في المركز الثالث في عام 2017، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 42 % على أساس سنوي لتصل إلى 150.8 مليار دولار.

يرجع سبب النمو الهائل الذي حققته شركة أمازون إلى التوسع في المجالات التقنية المختلفة وزيادة استثماراتها في خدمات الويب السحابية AWS التي تعتبر محرك النمو الأكبر للشركة خلال السنوات الأخيرة والعمود الفقري لتوسعها القادم، وكذلك الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الواعدة.

2- شركة آبل Apple

احتفظت شركة آبل Apple بالمركز الثاني في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 37% لتصل إلى 146.3 مليار دولار، بعد انخفاضها بنسبة 27 % في العام الماضي.

وقد سجلت آبل هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا عبر وصولها إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، وبذلك تكون أول شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية ثم لحقت بها بعد شهر شركة أمازون وانضمت رسميًا إلى نادي التريليون دولار.

3- شركة جوجل Google

تراجعت شركة جوجل إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الأول العام الماضي، حيث كان نمو قيمة العلامة التجارية بطيء نسبيًا بنسبة 11% لتصبح قيمتها 120.9 مليار دولار، وقد ساهمت إعلانات جوجل عبر الإنترنت بجزء كبير من زيادة الإيرادات. ومع ذلك لم يبقيها ذلك في صدارة القائمة، فهي تعمل على التركيز على قطاعات معينة مثل الحوسبة السحابية ونظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد ومحرك البحث مع إهمال باقي القطاعات، فاستثمارات جوجل في السيارات ذاتية القيادة والهواتف الذكية لا تزال تفتقر إلى الحجم والجرأة التي أظهرتها مشاريع شركة أمازون الجديدة لتؤهلها لاحتلال المركز الأول بدلًا منها.

4- شركة فيسبوك Facebook

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حققت شركة فيسبوك تقدمًا ملحوظًا هذا العام حيث احتلت المركز الرابع في القائمة بعدما كانت في المركز الخامس العام الماضي حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 45% لتصبح 89.6 مليار دولار بعدما كانت 61.9 مليار دولار العام، وذلك بالرغم الأزمة الأخيرة التي تواجهها الشركة والمُتعلقة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا ومخاطر خصوصية البيانات المستمرة، ولكن مجموعات التطبيقات التي تمتلكها الشركة – إنستاجرام وواتساب وماسنجر – كنت السبب في تحقيق هذا النمو، كما يُتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

5- شركة مايكروسوفت Microsoft

احتلت عملاقة البرمجيات شركة مايكروسوفت المركز الخامس هذا العام بعدما كانت في المركز الرابع العام الماضي، وكانت علامتها التجارية صاحبة أقل معدل نمو حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 6% لتصبح 81 مليار دولار، لذلك لابد أن تعمل الشركة على زيادة الاستثمارات في قسم الحوسبة السحابية المتنامي.

عملت مايكروسوفت خلال السنوات الأخيرة على تحسين أدائها بشكل كبير مدعومة بثقة المستثمرين بعد تعيين ساتيا نادالا Satya Nadella في منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014، حيث خفضت الشركة اعتمادها على نظام ويندوز لأجهزة الحواسيب الشخصية وأصبحت لاعبًا رئيسيا في مجال الحوسبة السحابية، وهذا ساعدها على أن تحل في المركز الثاني بعد أمازون ضمن هذا القطاع الآخذ في النمو.

6- شركة سامسونج Samsung

احتفظت شركة سامسونج Samsung بالمركز السادس في القائمة من العام الماضي، ولكن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصل إلى 77.7 مليار دولار بعدما كانت 51.4 خلال العام الماضي، وذلك بسبب النمو السريع في قطاع الهواتف الذكية التي تعتمد عليه الشركة.

7- شركة علي بابا Alibaba

حققت شركة على بابا الصينية تقدمًا هذا العام حيث احتلت المركز السابع في القائمة بعدما كانت في المركز السادس العام الماضي حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 58% لتصبح 54.9 مليار دولار، وليس هناك أي مؤشرات تدل على التباطؤ، حيث تعمل الشركة على زيادة استثمارتها في مجال الحوسبة السحابية وتوسع سلسلتها اللوجستية العالمية.

8- شركة تينسنت Tencent

جاءت في المركز الثامن شركة تينست الصينية محققة نجاح كبير حيث كانت في المركز الـ 11 العام الماضي، وارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 83% لتصبح 40.7 مليار دولار.

9- شركة هواوي Huawei

احتلت شركة هواوي المركز التاسع بعدما كانت في المركز العاشر العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 51% لتصبح 38 مليار دولار، ويعود ذلك إلى النجاح الهائل الذي حققته شركة هواوي في مبيعات الهواتف الذكية لتحتل المركز الثالث في هذا المجال بعد شركتي آبل وسامسونج.

10- شركة آي بي أم IBM

احتلت شركة آي بي أم المركز العاشر محققة تراجع كبير حيث كانت في المركز السابع العام الماضي، وانخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 10% لتصبح 32.4 مليار دولار بعدما كانت 36 مليار دولار العام الماضي.