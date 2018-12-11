شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باب النجار مخلع .. فيديو ليوتيوب ثانى أسوأ مقطع على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحد مقاطع الفيديو الخاصة بموقع يوتيوب ثانى أكثر مقاطع فيديو نال استياء المستخدمين، إذ حصل على أكبر معدل "عدم إعجاب" Dislike على الإطلاق على شبكة يوتيوب.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن الفيديو يحمل اسم YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind، وقد تم نشره فى 6 ديسمبر، وحصل بالفعل على 6.9 علامة "عدم إعجاب"، ومع هذا الرقم، فإن فيديو يوتيوب يحتل المركز الثانى بعد أغنية جاستين بيبر "Baby" التى لديها بالفعل 9.7 مليون حالة من عدم الإعجاب.

وبالنظر إلى حقيقة أن فيديو Bieber كان على يوتيوب لمدة ثمانى سنوات، فمن المحتمل أن يتفوق مقطع فيديو YouTube Rewind عليه قريبًا.

ويتضمن فيديو يوتيوب الجديد العديد من "اليوتيوبرز" الكبار، لكن بشكل ملحوظ لا يتضمن "مؤثرين " مثل PewDiePie أو Logan Paul أو Colleen Ballinger.

ولم يعلق YouTube بعد على إبداءات عدم الإعجاب التى جمعها هذا الفيديو.