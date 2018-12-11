شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. 10 تطبيقات متاحة مجانا لفترة محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من فترة لأخرى يتم طرح عدد من التطبيقات المدفوعة المميزة على متجر "جوجل بلاى" بشكل مجانى، وذلك يكون لفترة محدودة، ويستفيد محبو تجربة التطبيقات بقوة من مثل هذه العروض، وفيما يلى نرصد لك أبرز التطبيقات والألعاب المتاحة الآن مجانا لفترة محدودة على هواتف أندرويد. CUBE .. مجاني لمدة 4 أيام. 1Shop Unlocker .. مجاني لمدة 5 أيام. Learn Basic Chinese in 20 Days Offline .. مجاني لمدة 5 أيام. nBubble Unlocker .. مجاني لمدة 5 أيام. Trueshot Swing Tempo ..مجاني لمدة 5 أيام. Slasher Hangman .. مجاني لمدة 2 أيام. Stickman Ghost 2: Gun Sword ..مجاني لمدة يومان. The Celestial Tree VIP .. مجاني لمدة يومان. A Dark Dragon VIP ... مجاني لمدة 3 أيام. Dr. Panda School ..مجاني لمدة 3 أيام.

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