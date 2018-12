شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على منصة المواهب الموسيقية Platoon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لتطوير خدماتها الموسيقية، استحوذت "أبل" على شركة ناشئة صغيرة تعمل فى مجال اكتشاف وتطوير المواهب الموسيقية تعرف بـ Platoon، إذ تعمل هذه المنصة على دعم الفنانين بالمال، ومساعدتهم على توزيع وتسويق موسيقاهم، إلا أن شركة أبل لم تكشف عن القيمة المالية لهذه الصفقة حتى الآن.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن هذا الاستحواذ، يخدم بشكل أساسى منصة آبل Up Next لتطوير المواهب، والتى بدأت العمل منذ عام 2017.

وتقوم أبل ببث أغانيها عبر خدمتها الموسيقية وفى متجرها الموسيقى iTunes store، وبالنظر إلى الأعوام الماضية نجد أن أبل استثمرت بشكل كبير فى قطاع الموسيقى، حيث شملت استحواذاتها تطبيق Shazam، ثم شركة Asaii المختصة بتحليل المحتوى الموسيقى.

وحتى الآن لم تحدد شركة أبل الدور الذى ستلعبه الشركة الجديدة لصالح أبل، وهل تنوى أبل الدخول فى مجال اكتشاف المواهب الفنية وتقديمها للجمهور أم لا، لكن فى النهاية يبدو أن هدفها الأساسى هو تعزيز خدمتها للموسيقى Apple Music.