شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تختبر نظام التحكم الأوتوماتيكى فى أضواء السيارة والإشارات الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة تسلا تسعى لجعل ميزة القيادة الذاتية للسيارات Autopilot تشمل المزيد من مسؤوليات القيادة خلال وقت قريب، حيث ذكر إيلون موسك رئيس الشركة أن تسلا تقوم حاليًا باختبار تقنية جديدة من شأنها السماح لـ Autopilot بالتحكم فى الأضواء الأمامية للسيارات إضافة إلى الإشارات الجانبية لليمين أو اليسار.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، ومع هذه التصريحات من قبل "موسك" فهذا يعنى أن المستخدم سيتمكن قريبا من السفر لمسافات طويلة دون أى تدخل على الإطلاق فى السيارة، إضافة إلى أنه أيضا لن يحتاج إلى التدخل فى قيادة السيارة داخل المناطق المزدحمة والتى يحتاج المستخدم فيها لتحديد الإشارات بشكل متعدد.

وحتى الآن ليس من المؤكد متى ستكون هذه المميزات متاحة، كما أنها عندما تصل، فإنها لا ترقى إلى مستوى الاستقلالية التامة، حيث لا يزال على المستخدم أن يكون جاهز للإمساك بعجلة القيادة فى أى لحظة، لكن فى نفس الوقت فإن هذا يجعل Autopilot أكثر ذكاء وتحكما فى السيارة مما يوفر مجهود قائدى السيارات فى النهاية.