شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح "كروم" سيدعم ميزة الوضع الليلى على macOS خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لدعم مستخدمى متصفح "كروم" التابع لها على منصة macOS بميزة "الوضع الليلى"، على أن يأتى هذا التحديث للمستخدمين مع بداية عام 2019.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقد رصد بعض المطورين تعليمات برمجية فى الإصدار التجريبى من متصفح جوجل كروم، والتى تشير إلى اختيار جديد فى الوضع الليلى لمستخدمى المتصفح على منصة macOS، حيث من المتوقع أن يتم دفع هذه الميزة مع تحديث Chrome 73 فى الربع الأول من 2019.

وكانت شركة جوجل قد بدأت فى الفترة الأخيرة فى إضافة ميزة الوضع الليلى للكثير من التطبيقات، حيث تمت إضافته إلى تطبيق يوتيوب وAndroid Messages، فيما تشير التسريبات حاليا إلى أن جوجل تقدم هذه الميزة فى البداية إلى مستخدمى متصفح كروم على منصة macOS.