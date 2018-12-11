شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مليار عملية تحميل لتطبيق "فيس بوك لايت" على متجر أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن نسخة Lite من تطبيق فيس بوك قد تم تحميلها أكثر من 1 مليار مرة، وذلك فى الوقت الذى يمتلك فيه عملاق التواصل الاجتماعى أكثر من 2 مليار مستخدم، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا للشبكة الاجتماعية الأشهر فى العالم.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فإن Facebook Lite يستهلك مساحة أصغر ويحتاج متطلبات أقل من النظام، مقارنة بتطبيق Facebook الرئيسى، إذ تبلغ مساحة نسخة اللايت حوالى 1.28 ميجابايت فقط مقارنةً بـ 67 ميجا بايت للنسخة الكبيرة.

فيما تعد نسخة lite شائعة فى الأسواق النامية حيث يحصل عدد أقل من المستخدمين على إمكانية الوصول إلى الإلكترونيات المتقدمة، ولكنه جيد أيضًا للأشخاص الذين يرغبون فقط فى الوظائف الأساسية بفيس بوك، وقد كان التطبيق الرئيسى لفيس بوك هو أول تطبيق على أندرويد غير تابع لجوجل يجتاز مليار عملية تثبيت قبل ما يقرب من خمس سنوات، وقد انضم إليه Messenger فى العام التالى.



