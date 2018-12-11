شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "رولز رويس" تستعين بالذكاء الاصطناعى للتنبؤ بأداء محركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Rolls-Royceالمصنعة للسيارات تعاونت مع شركة Uptake الأمريكية المتخصصة فى تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعى، لإنشاء أداة قادرة على التنبؤ بأى مشاكل فى تشغيل محركات الطائرات Trent، حيث إن صناعة السيارات الفاخرة لا تعتبر سوى جزء صغير من منتجات "رولز رويس" التى تشتهر أيضا بتطوير محركات الطائرات.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز الأمريكية، تبيع شركة Uptake الأمريكية حلول الذكاء الاصطناعى الخاصة بها للشركات المصنعة، والتى تستخدم هذه التكنولوجيا للتنبؤ بأداء الآلات المعقدة من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلى، حيث يجرى استخدام محركات Rolls-Royce Trent فى طائرات Boeing 787 Dreamliner وAirbus A330neo، وهى تمثل الجيل القادم من الطائرات، إذ تواجه حاليا رولز رويس مشاكل تؤثر على بعض المحركات، مما أدى إلى تأخر تسليم الطائرات.

وستتمكن Rolls-Royce من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى توفرها شركة Uptake للحصول على رؤية أعمق على الأداء وتحسين أداء محركات Rolls-Royce Trent الخاصة بها، حيث قال رئيس الشركة:"بفضل تقنيات الذكاء الإصطناعى والتعلم الآلى، يمكننا زيادة وقت تشغيل محركاتنا ومساعدة العملاء على إطالة عمر وقيمة ممتلكاتها الحيوية".