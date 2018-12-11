شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن PUBG.. لعبة الهواتف الأكثر شعبية لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة PUBG واحدة من أشهر الألعاب خلال 2018، حيث حظيت اللعبة مؤخرا بشعبية كبيرة بين المستخدمين، خاصة وأنها من الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، وتقوم فكرتها على قفز حوالى 100 لاعب باستخدام المظلة على الخريطة، ثم يبدأوان فى الحصول على الذخيرة والدروع والملابس للقتال والفوز فى اللعبة، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق والنصائح والحيل حول لعبة PUBG كما يلى:

- كل ما تحتاجه لتحضير هاتفك للعبة:

لتشغيل PUBG بسلاسة على هاتفك الذكى، ستحتاج إلى اتصال إنترنت جيد ومستقر، وعلاوة على ذلك، يجب عليك أيضا التحقق من توافر اللعبة على متجر التطبيقات وأنها متوافقة مع هاتفك الذكى.

- المعدات الأساسية المطلوبة:

سيحتاج المستخدم لكى يتمكن من ممارسة اللعبة إلى سماعة رأس لكى يتمكن من التواصل مع الأصدقاء، إضافة إلى بطارية قوية لضمان عدم نفاد البطارية خلال ممارسة اللعبة.

- فكرة اللعبة:

هى لعبة تصوير من منظور الشخص الأول، ويحتاج خلالها اللاعب إلى قتل جميع أعدائه فى اللعبة للفوز فى النهاية.

- أوضاع اللعبة:

هناك ثلاثة أوضاع للعبة، هما "فردى، زوجى، رباعى"، الوضع الفردى هو المكان الذى يلعب فيه المستخدم بمفرده، أما الوضع الزوجى، فيتيح للاعب التعاون مع لاعب آخر فقط، أما الوضع الأخير فيتيح الدخول ضمن فريق من 4 لاعبين.

- تعرف على المكان الذى ستهبط فيه:

تمتلك PUBG حاليًا ثلاث خرائط - Erangel وMiramar وSanhok، فيما تعتبر الأخيرة هى الأصغر، ولكل يحتاج المستخدم التعرف على الأماكن التى تضم مختلف الأسلحة وغيرها.

- خدع PUBG: جرِّب الوضع المنفرد أولاً:

إذا كنت تحاول تجربة هذه اللعبة للمرة الأولى، حاول تشغيل الوضع الفردى Solo ومن ثم انتقل إلى وضع الفرقة أو الرباعى، إذ سيسمح لك اللعب بشكل فردى بتطوير طريقة لعبك وتطويراستراتيجياتك لتعزيز الثقة.

- خدع PUBG: حاول الهبوط بأسرع ما يمكنك

فكرة بسيطة ولكنها أساسية، إذ تحتاج إلى الهبوط بشكل أسرع من باقى الأخرين، مما يمنحك نقطة تفوق فى بداية اللعبة، بما فى ذلك جمع الأسلحة والدروع قبل الأخرين.

- حافظ على نفسك داخل الدائرة

هناك نوعان من الدوائر فى اللعبة - الأزرق والأبيض، وتشير الدائرة البيضاء إلى منطقة المساحة، فإذا كنت داخل الدائرة البيضاء، فأنت فى أمان، أما الدائرة الزرقاء فتعنى أنك على وشك الموت.

- اعرف أسلحتك

تقدم اللعبة أكثر من 40 بندقية وملحقاتها للاختيار من بينها، لذلك فمن المهم اختيار أفضل طريقة للعب، وعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تلعب فى مساحات مفتوحة، فإن بندقية القنص هى الأفضل بالنسبة لك، أما فى حال كنت جيدة مع القتال عن قرب وتريد أن تتجول فإن بندقية SMG مع عدسة التكبير 4X ستكون هى الأفضل.

اختيار الدروع:

لدى PUBG ثلاثة مستويات للدروع - المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 بناءً على قوتهم، المستوى 2 سيوفر خوذة أو درع حماية أفضل ضد الأضرار مقارنة بالمستوى الأقل.