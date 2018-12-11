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تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل قائمتها لعام 2018 لأفضل التطبيقات والألعاب على نظام التشغيل iOS، إضافة إلى المحتوى الموسيقى على خدمة Apple Music.

ووفقا لما نشره موقع  cnet الأمريكى، فتوجت أبل لعبتى Donut Country و Gorogoa كأفضل تطبيقات الألعاب لهذا العام على الأيفون والأيباد.

فيما احتل تطبيق "يوتيوب" المرتبة الأولى كأفضل تطبيق مجانى على أجهزة الأيفون والأيباد متفوقا بذلك على تطبيق "انستجرام" على الأيفون و"نتفليكس" على الأيباد.

كما سيطر تطبيق Fortnite على فئة الألعاب المجانية في كل من الأيباد والأيفون، و فيما يلي نعرض القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات فى متجر أبل لعام 2018 كما يلى:

 

أفضل تطبيقات أيفون والأيباد لعام  2018:

أفضل تطبيق للأيفون لهذا العام : Procreate Pocket.

أفضل لعبة للأيفون  لهذا العام : Donut County.

أفضل تطبيق للأيباد لهذا العام : Froggipedia.

أفضل لعبة للأيباد لهذا العام : Gorogoa؛

أفضل تطبيق على أجهزة الماك لهذا العام : Pixelmator Pro؛

أفضل لعبة على أجهزة الماك لهذا العام : The Gardens Between

أفضل تطبيق Apple TV لهذا العام : Sweatshirt

 

أفضل تطبيقات ساعة أبل الذكية:

WaterMinder.

Lifesum.

10% Happier.

Carrot Weather.

FunGolf GPS.

Swing Tennis Tracker.

Slopes.

App in the Air.

Overcast.

Just Press Record.

 

أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيفون:

YouTube: Watch, Listen, Stream.

انستجرام.

سناب شات.

 ماسنجر.

فيس بوك.

Bitmoji.

Netflix.

خرائط جوجل.

جى ميل.

سبوتيفاى للموسيقى.

أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيفون:

Facetune

kirakira+

Dark Sky Weather

HotSchedules

PlantSnap Plant Identification

AutoSleep Tracker for Watch

Sky Guide

1 Second Everyday: Video Diary

The Wonder Weeks

Afterlight 2

 

أفضل 10 ألعاب مجانية على الأيفون:

Fortnite

Helix Jump

Rise Up

PUBG MOBILE

Hole.io

Love Balls

Snake VS Block

Rules of Survival

ROBLOX

Dune

 

أفضل 10 ألعاب مدفوعة على الأيفون

Heads Up!

Minecraft

Plague Inc.

Bloons TD 6

Pocket Build

Bloons TD 5

Geometry Dash

The Game of Life

Papa's Freezeria To Go!

Grand Theft Auto: San Andreas

 

أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيباد:

 

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Messenger

Facebook

Amazon Prime Video

Google Chrome

Gmail - Email by Google

YouTube Kids

The Calculator

Amazon - Shopping made easy

 

أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيباد:

Procreate

Notability

GoodNotes 4

Toca Life: Pets

Duet Display

Toca Life: After School

XtraMath

Toca Hair Salon 3

MyScript Nebo

Toca Kitchen 2

 

أفضل 10 العاب مجانية على الأيباد:

Fortnite

ROBLOX

Kick the Buddy

Love Balls

Helix Jump

Color by Number Coloring Game!

Bowmasters - Multiplayer Game

Hole.io

Rise Up

Rules of Survival

 

أفضل 10 تطبيقات ألعاب مدفوعة على الأيباد:

Minecraft

Geometry Dash

The Game of Life

The Room: Old Sins

Heads Up!

Bloons TD 6

Goat Simulator

Five Nights at Freddy's

LEGO® Jurassic World™

Terraria

 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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