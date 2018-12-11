شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل قائمتها لعام 2018 لأفضل التطبيقات والألعاب على نظام التشغيل iOS، إضافة إلى المحتوى الموسيقى على خدمة Apple Music. ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فتوجت أبل لعبتى Donut Country و Gorogoa كأفضل تطبيقات الألعاب لهذا العام على الأيفون والأيباد. فيما احتل تطبيق "يوتيوب" المرتبة الأولى كأفضل تطبيق مجانى على أجهزة الأيفون والأيباد متفوقا بذلك على تطبيق "انستجرام" على الأيفون و"نتفليكس" على الأيباد. كما سيطر تطبيق Fortnite على فئة الألعاب المجانية في كل من الأيباد والأيفون، و فيما يلي نعرض القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات فى متجر أبل لعام 2018 كما يلى: أفضل تطبيقات أيفون والأيباد لعام 2018: أفضل تطبيقات أيفون والأيباد لعام 2018: أفضل تطبيق للأيفون لهذا العام : Procreate Pocket. أفضل لعبة للأيفون لهذا العام : Donut County. أفضل تطبيق للأيباد لهذا العام : Froggipedia. أفضل لعبة للأيباد لهذا العام : Gorogoa؛ أفضل تطبيق على أجهزة الماك لهذا العام : Pixelmator Pro؛ أفضل لعبة على أجهزة الماك لهذا العام : The Gardens Between أفضل تطبيق Apple TV لهذا العام : Sweatshirt أفضل تطبيقات ساعة أبل الذكية: أفضل تطبيقات ساعة أبل الذكية: WaterMinder. Lifesum. 10% Happier. Carrot Weather. FunGolf GPS. Swing Tennis Tracker. Slopes. App in the Air. Overcast. Just Press Record. أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيفون: أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيفون: YouTube: Watch, Listen, Stream. انستجرام. سناب شات. ماسنجر. فيس بوك. Bitmoji. Netflix. خرائط جوجل. جى ميل. سبوتيفاى للموسيقى. أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيفون: أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيفون: Facetune kirakira+ Dark Sky Weather HotSchedules PlantSnap Plant Identification AutoSleep Tracker for Watch Sky Guide 1 Second Everyday: Video Diary The Wonder Weeks Afterlight 2 أفضل 10 ألعاب مجانية على الأيفون: أفضل 10 ألعاب مجانية على الأيفون: Fortnite Helix Jump Rise Up PUBG MOBILE Hole.io Love Balls Snake VS Block Rules of Survival ROBLOX Dune أفضل 10 ألعاب مدفوعة على الأيفون أفضل 10 ألعاب مدفوعة على الأيفون Heads Up! Minecraft Plague Inc. Bloons TD 6 Pocket Build Bloons TD 5 Geometry Dash The Game of Life Papa's Freezeria To Go! Grand Theft Auto: San Andreas أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيباد: أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيباد: YouTube: Watch, Listen, Stream Netflix Messenger Facebook Amazon Prime Video Google Chrome Gmail - Email by Google YouTube Kids The Calculator Amazon - Shopping made easy أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيباد: أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيباد: Procreate Notability GoodNotes 4 Toca Life: Pets Duet Display Toca Life: After School XtraMath Toca Hair Salon 3 MyScript Nebo Toca Kitchen 2 أفضل 10 العاب مجانية على الأيباد: أفضل 10 العاب مجانية على الأيباد: Fortnite ROBLOX Kick the Buddy Love Balls Helix Jump Color by Number Coloring Game! Bowmasters - Multiplayer Game Hole.io Rise Up Rules of Survival أفضل 10 تطبيقات ألعاب مدفوعة على الأيباد: أفضل 10 تطبيقات ألعاب مدفوعة على الأيباد: Minecraft Geometry Dash The Game of Life The Room: Old Sins Heads Up! Bloons TD 6 Goat Simulator Five Nights at Freddy's LEGO® Jurassic World™ Terraria

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .