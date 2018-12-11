شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل قائمتها لعام 2018 لأفضل التطبيقات والألعاب على نظام التشغيل iOS، إضافة إلى المحتوى الموسيقى على خدمة Apple Music.
ووفقا لما نشره موقع cnet الأمريكى، فتوجت أبل لعبتى Donut Country و Gorogoa كأفضل تطبيقات الألعاب لهذا العام على الأيفون والأيباد.
فيما احتل تطبيق "يوتيوب" المرتبة الأولى كأفضل تطبيق مجانى على أجهزة الأيفون والأيباد متفوقا بذلك على تطبيق "انستجرام" على الأيفون و"نتفليكس" على الأيباد.
كما سيطر تطبيق Fortnite على فئة الألعاب المجانية في كل من الأيباد والأيفون، و فيما يلي نعرض القائمة الكاملة لأفضل التطبيقات فى متجر أبل لعام 2018 كما يلى:
أفضل تطبيقات أيفون والأيباد لعام 2018:
أفضل تطبيق للأيفون لهذا العام : Procreate Pocket.
أفضل لعبة للأيفون لهذا العام : Donut County.
أفضل تطبيق للأيباد لهذا العام : Froggipedia.
أفضل لعبة للأيباد لهذا العام : Gorogoa؛
أفضل تطبيق على أجهزة الماك لهذا العام : Pixelmator Pro؛
أفضل لعبة على أجهزة الماك لهذا العام : The Gardens Between
أفضل تطبيق Apple TV لهذا العام : Sweatshirt
أفضل تطبيقات ساعة أبل الذكية:
WaterMinder.
Lifesum.
10% Happier.
Carrot Weather.
FunGolf GPS.
Swing Tennis Tracker.
Slopes.
App in the Air.
Overcast.
Just Press Record.
أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيفون:
YouTube: Watch, Listen, Stream.
انستجرام.
سناب شات.
ماسنجر.
فيس بوك.
Bitmoji.
Netflix.
خرائط جوجل.
جى ميل.
سبوتيفاى للموسيقى.أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيفون:
Facetune
kirakira+
Dark Sky Weather
HotSchedules
PlantSnap Plant Identification
AutoSleep Tracker for Watch
Sky Guide
1 Second Everyday: Video Diary
The Wonder Weeks
Afterlight 2
أفضل 10 ألعاب مجانية على الأيفون:
Fortnite
Helix Jump
Rise Up
PUBG MOBILE
Hole.io
Love Balls
Snake VS Block
Rules of Survival
ROBLOX
Dune
أفضل 10 ألعاب مدفوعة على الأيفون
Heads Up!
Minecraft
Plague Inc.
Bloons TD 6
Pocket Build
Bloons TD 5
Geometry Dash
The Game of Life
Papa's Freezeria To Go!
Grand Theft Auto: San Andreas
أفضل 10 تطبيقات مجانية على الأيباد:
YouTube: Watch, Listen, Stream
Netflix
Messenger
Amazon Prime Video
Google Chrome
Gmail - Email by Google
YouTube Kids
The Calculator
Amazon - Shopping made easy
أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على الأيباد:
Procreate
Notability
GoodNotes 4
Toca Life: Pets
Duet Display
Toca Life: After School
XtraMath
Toca Hair Salon 3
MyScript Nebo
Toca Kitchen 2
أفضل 10 العاب مجانية على الأيباد:
Fortnite
ROBLOX
Kick the Buddy
Love Balls
Helix Jump
Color by Number Coloring Game!
Bowmasters - Multiplayer Game
Hole.io
Rise Up
Rules of Survival
أفضل 10 تطبيقات ألعاب مدفوعة على الأيباد:
Minecraft
Geometry Dash
The Game of Life
The Room: Old Sins
Heads Up!
Bloons TD 6
Goat Simulator
Five Nights at Freddy's
LEGO® Jurassic World™
Terraria
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على الأيفون والأيباد لعام 2018.. فورتنيت تتصدر الألعاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .