بداية الموجة السيئة.. 3 تحذيرات من الأرصاد لطقس اليوم.. ونصيحتان للمواطنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وشهدت البلاد الإسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف لـ3، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الإسبوع.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة في تصريحات لقناة "dmc"، إن هناك فرص لسقوط الأمطار بدءا من اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وستزداد غدا الأربعاء لتتقدم داخل المحافظات.

وأضاف عبدالعال أن الأمطار ستبدأ خفيفة اليوم ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، وستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات والمدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22