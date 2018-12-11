إزالة معدات Huawei قد يكلف شركات الإتصالات الكندية نحو مليار دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد بدأت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في إتخاذ قرار حظر إستخدام معدات الإتصالات التابعة لكل من Huawei و ZTE بداعي أن لديها مخاوف بشأن التجسس لصالح الحكومة الصينية. ولا شك أنه تم إتخاذ هذه القرارات بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول إقناع حلفائها منذ فترة بالسير على خطاها.

لسوء الحظ، لن يكون إزالة معدات Huawei و ZTE من البنيات التحتية لتلك البلدان بالأمر السهل أو الرخيص. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Globe & Mail، فيبدو أن قرار إزالة معدات شركة Huawei من شبكات شركات الإتصالات الكندية سيكلف ما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه العملية لا تنطوي على إزالة الهوائيات الموجودة بالفعل فحسب، بل أيضًا البحث عن البدائل وإستخدامها في هذه العملية. يبدو أن BCE و Telus هما الأكثر تأثراً حتى الآن، في حين يبدو أن Rogers تعتمد في الغالب على معدات Ericsson، فهي تستخدم بعض تقنيات Huawei، ولكنها تستخدم في الغالب تقنيات Ericsson.

بالطبع يبقى أن نرى ما إذا كانت شركات الإتصالات ستمر بهذه الخطوات أم لا مع العلم بأنه لا يوجد حكم نهائي من الحكومة الحالية بحظر إستخدام تكنولوجيا Huawei. ومع ذلك، فهذه هي بعض التكاليف المحتملة التي قد تتحملها BCE و Telus في حال صدور هذا القرار وتم فعلاً حظر معدات Huawei.