الإحصائيات تظهر أن معدل تبني هواتف iPhone الجديدة أقل من طرازات العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك الكثير من التقارير التي أوضحت بأن هواتف iPhone الجديدة من آبل، ونقصد هنا بطبيعة الحال كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR لا تباع كما كانت تأمل شركة آبل. ونظرًا إلى أن هذه الأخيرة لا تخطط للكشف عن المبيعات التي تحصدها هواتف iPhone بعد الآن، فنحن نعتقد بأننا لن نعرف أبدًا بنسبة 100% عدد الوحدات التي باعتها الشركة.

ولكن وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة MixPanel المتخصصة في بحوث السوق، فهي تؤكد صحة ما جاء في التقارير السابقة. كما ترون في الرسم البياني أدناه، فالمخططات العلوية تخص كل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X، في حين تخص المخططات الثلاثة الأخيرة كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.

ستلاحظ على الفور أن هناك فرق واضح في التبني لأن الفجوة ضخمة جدًا. ويتضح ذلك أكثر عندما تقوم بمقارنة iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X مع iPhone 7 و iPhone 7 Plus، حيث يمكنك أن ترى أن iPhone X قد أدرك بالفعل iPhone 7 و iPhone 7 Plus من حيث التبني.

لكي نكون منصفين، فقد تم إطلاق iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR قبل ثلاثة أشهر فقط، وفي هذا الرسم البياني حكمنا على مبيعات هواتف آبل الجديدة من خلال المخططات، وبالتالي فهناك إحتمال أن تشهد المبيعات زيادة في المستقبل، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هواتف iPhone الجديدة ستنجح في تخطي هواتف iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X أم لا. ومع ذلك، فهواتف iPhone الجديدة من شركة آبل تعد الأغلى في تاريخ الشركة الأمريكية. وبالتالي هذا يعني بأن شركة آبل ستواصل حصد أرباح جيدة من هواتفها الذكية على الرغم من إنخفاض المبيعات، وذلك بفضل هوامش الربح العالية.