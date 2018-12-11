Huawei تعلن رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 9، ويفتقر لقارئ بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية يحمل إسم Huawei Enjoy 9، وهو الهاتف الذي يأتي ليكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف Huawei Enjoy 9 Plus الذي تم إصداره في الصين في شهر أكتوبر الماضي.

الهاتف Huawei Enjoy 9 الجديد يضم شاشة طويلة بحجم 6.26 إنش وبدقة 720×1520 بكسل تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وعلى ذكر الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الواجهة الخلفية، واحدة تضم مستشعر بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مستشعر بدقة 2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Huawei Enjoy 9 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB مع العلم بأنه يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh، ويأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة EMUI 8.2. وكما ترون في الصور أدناه، فالهاتف Huawei Enjoy 9 لا يضم مستشعر لبصمات الأصابع، وبدلا من ذلك فهو يستخدم خاصية التعرف على الوجه Face Unlock.

عموما، الهاتف Huawei Enjoy 9 الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والبنفسجي المتدرج والأحمر المتدرج والأزرق المتدرج. في حين لم يتم الكشف عن السعر الرسمي حتى الآن، فسوف يتم إطلاق الهاتف Huawei Enjoy 9 بالصين يوم غد الأربعاء الموافق لـ 12 ديسمبر.

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