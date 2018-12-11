تكنولوجيا: صورة مسربة لـ Galaxy S10 تصدم الجميع!

نشر مستخدم فيسبوك فيتنامي صورة يقول إنها لهاتف سامسونج المقبل Galaxy S10 بتصميم جديد يختلف عن الجيل السابق للهاتف، والذي ربما يشمل بعض التغييرات موضع الكاميرا الأمامية.

وعبر معظم المعلقين على المنشور عن انزعاجهم من التصميم، الذي يضع الكاميرا الأمامية في الزاوية اليمنى من الهاتف داخل “Notch”، بحسب موقع “Engadget”.

وذكرت تقارير سابقة أن سامسونج ستعلن عن ثلاثة إصدارات من Galaxy S10 فبراير المقبل، والتي يتراوح قياس شاشتها بين 5.8 بوصة و6.4 بوصة.

وإلى جانب الهواتف الثلاثة، تعمل الشركة الكورية على هاتف قابل للطي، ومن المتوقع أن تعلن عنه رسميًا في مارس 2019.