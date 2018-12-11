تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعتقل مسؤولة كبيرة بهواوي.. اعرف السبب

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي لدى الصين، موجهة له احتجاجًا قويًا بشأن اعتقال منج وان تشو، المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا، وابنة مؤسس الشركة.

وطالبت الوزارة الصينية الولايات المتحدة بسحب أمر اعتقالها، الذي جاء نتيجة اتهامات أمريكية لمنج بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى سعت لبيع معدات لإيران في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

ويرجع سبب استهداف الولايات المتحدة لهواوي إلى مخاوف تجسس الشركة الصينية لصالح سلطات بلدها والحزب الشيوعي الحاكم.

جدير بالذكر أن هواوي تحتل المرتبة الثانية عالميًا في مبيعات الهواتف بعد سامسونج، بعدما تراجعت أبل إلى المركز الثالث عالميًا.