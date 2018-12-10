شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيأكل رواد الفضاء على متن المحطة الدولية بالكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيحتفل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بالكريسماس على بعد حوالى 400 كم من كوكبنا، وقد وصلت الشحنة التى تتضمن الطعام المخصص للكريمساس أخيرا، جنبا إلى جنب بعض الأدوات التى سيحتاجها رواد الفضاء خارج الأرض.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم إرسال الشحنة عبر كبسولة SpaceX Dragon خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستقبلها القائد ألكسندر جيرست باستخدام الذراع الروبوتية الكبيرة للمحطة الفضائية.

وتضمنت الشحنة أكثر من 5000 رطل من معدات المحطات، بالإضافة إلى عشاء عيد الميلاد لرواد الفضاء.

يشمل طعام الكريسماس الديك الرومى والبطاطا المقلية وطاجن الفاصوليا الخضراء وصلصة التوت البرى وكعكة الفواكه، بالإضافة إلى الكوكيز وبسكويت الزبدة .