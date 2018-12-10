شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يختبر مميزات جديدة منسوخة من انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن "سناب شات" تراجعت خلف "انستجرام" عندما يتعلق الأمر بنمو المستخدمين، ومن أجل اللحاق بالركب، يقوم تطبيق "سناب شات" حاليا باختبار مجموعة من المميزات مثل المؤقت، وشبكة الكاميرا، ووضع portrait mode.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، تأتى هذه التسريبات من قبل باحث التطبيقات "جين مانشون وونج "، الذى قام على تويتر بمشاركة لقطات الشاشة الخاصة بالميزات الجديدة، وقد نشر "ونغ" تغريدة تُظهر واجهة مستخدم الكاميرا من تصميم Snapchat لوضع هذه المميزات على الجانب الأيسر، وكان انستجرام قد قدم هذه الميزة فى أبريل الماضى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم Snapchat أيضًا ميزة "Batch Capture" التى تتيح للمستخدمين نشر قصص متعددة ونشرها دفعة واحدة، وذلك بعد الضغط على صورة واحدة، اضغط على الزر "+" لإضافة صور أخرى إلى المجموعة، وقد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تريد نشر صور متعددة لقصة أو مجموعة.