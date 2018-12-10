شركة HMD Global Oy تؤكد أنها لم تتعمد تأجيل تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن تقوم شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 في شهر نوفمبر الماضي، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف. وبالتالي، فقد صدر تقرير في وقت سابق من هذا اليوم لمح إلى أن تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 جاهز بالفعل ولكن لم يتم إطلاقه حتى الآن عمدًا لأن شركة HMD Global Oy تعتقد بأنه من شأن ذلك أن يؤثر على مبيعات الهاتف Nokia 8.1.

الآن، قررت شركة HMD Global Oy الخروج عن صمتها والرد على محتوى ذلك التقرير والدفاع عن نفسها بحيث صرحت بالقول : ” لا يوجد تأخير مستهدف. بمجرد أن يصبح تحديث Android 9 Pie جاهزًا ونتأكد من أنه يقدم أفضل تجربة لمعجبينا، فسوف نبدأ بإصداره على الفور. نحن ملتزمون بتقديم تجربة أندرويد نقية وآمنة وحديثة تتضمن إختبارات صارمة لضمان عدم المساس بأي جزء من هذا الإلتزام “.

من خلال هذا التصريح، تريد شركة HMD Global Oy أن تؤكد لنا أنها لم تتعمد تأجيل إطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8، وإنما قررت القيام بذلك لأنها لا تعتقد بأن هذا التحديث جاهز بعد ليتم إطلاقه لعملائها. عموما، من المفترض أن تقوم الشركة الفنلندية بإصدار هذا التحديث في أواخر هذا الشهر أو في أوائل العام المقبل كأقصى تقدير.