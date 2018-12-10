آبل لا تزال مهتمة على الأرجح بمستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بتضمين خاصية Face ID في الهاتف iPhone X، قررت الشركة في نهاية المطاف التخلص من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID. ووفقا لشركة آبل في العام 2017، فلم يكن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID ضمن خطط الشركة أثناء تصميم iPhone X، مما يوحي بأن شركة آبل قررت التخلص من هذه التقنية في هواتفها الذكية إلى الأبد.

يبدو أن لوحيات iPad Pro 2018 الجديدة تؤكد ذلك، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Patently Apple، فيبدو أن شركة آبل لا تزال مهتمة بتقنية Touch ID، وإن كان ذلك يعني تضمين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشات. كانت هناك شائعات في الماضي أشارت إلى أن iPhone X سوف يتبنى مثل هذه الميزة، ولكن من الواضح أن تلك الشائعات لم تتحقق.

ومع ذلك، وفقا لمصادر من تايوان، فهي تدعي بأن بعض الشركات المتخصصة في التكنولوجيات الأمنية البومترية تجري محادثات مع شركة آبل للحصول على عقد مع الشركة من أجل تضمين تلك التكنولوجيا في أجهزة iPad المستقبلية وربما في هواتف iPhone كذلك. ويدعي التقرير أن هذه الشركات هي نفسها التي تورد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID الذي تستخدمه شركة آبل في لوحيات iPad المنخفضة السعر، لذا لن يكون من الصعب جدًا تضمين شركة آبل لمستشعرات بصمات الأصابع في شاشات أجهزتها المحمولة.

من الممكن أن تتطلع شركة آبل لتجربة هذه الميزة في iPad قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم إحضارها إلى iPhone، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، لذلك يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، وخاصة وأن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo كان قد أوضح في وقت سابق أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل لن تضم مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة.

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